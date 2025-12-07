Deanna Spingola Interviews Mark R. Elsis Attack On Pearl Harbor And Assassination Of John Lennon
Attack On Pearl Harbor by Mark R. Elsis and December 8, 1980 by Mark R. Elsis
Deanna Spingola Interviews Mark R. Elsis Attack On Pearl Harbor And Assassination Of John Lennon (1:42:22)
Interview Number Sixteen, December 11, 2015
https://rumble.com/v72p2y4-spingola-interviews-elsis-december-11-2015-attack-on-pearl-harbor-and-assas.html?mref=wrdkl&mc=7vj9z
Deanna Spingola
Author, Historian, and Radio Host
February 17, 1944 – July 7, 2025
Requiescat In Pace, My Dear And Loving Friend
Mark R. Elsis
Deanna Spingola Interviews Mark R. Elsis
Twenty-Seven Interviews From 2013 To 2020
https://EarthNewspaper.com/Mark-R-Elsis/Deanna-Spingola-Interviews-Mark-R-Elsis
Attack On Pearl Harbor, December 7, 1941
I compiled this article for my interview with Deanna Spingola on December 11, 2015.
by Mark R. Elsis
https://EarthNewspaper.com/Mark-R-Elsis/Attack-On-Pearl-Harbor-December-7-1941-by-Mark-R-Elsis
December 8, 1980
“I am going into an unknown future, but I’m still all here,
and still while there’s life, there’s hope.”
John Lennon, December 8, 1980
by Mark R. Elsis
https://EarthNewspaper.com/Mark-R-Elsis/December-8-1980-by-Mark-R-Elsis
Strawberry Fields (1:22:08)
Keeping The Spirit Of John Lennon Alive|
A Film by Mark R. Elsis
https://rumble.com/v345xen-strawberry-fields-keeping-the-spirit-of-john-lennon-alive-a-film-by-mark-r..html?mref=wrdkl&mc=7vj9z
Strawberry Fields (Trailer) (5:05)
Keeping The Spirit Of John Lennon Alive
by Mark R. Elsis
https://rumble.com/v4pcgat-strawberry-fields-keeping-the-spirit-of-john-lennon-alive-trailer-by-mark-r.html?mref=wrdkl&mc=7vj9z
Love Is The Answer
